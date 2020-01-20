Венгер назвал главную причину неудачных выступлений Арсенала

Легендарный наставник Арсенала Арсен Венгер убежден, что лондонская команда потеряла свою "душу".

"Мы переехали из Хайбери, который был похож на Энфилд. В этом стадионе была душа. Мы построили новый стадион, но больше не смогли отыскать свою душу – она ​​осталась на Хайбери.

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Мы так и не смогли вернуть душу по нескольким причинам. Расстояние от поля до трибун должно было стать больше, поскольку нужно было пространство для машин скорой помощи. Наклон трибун должен был стать меньше. Все эти нюансы в совокупности привели к тому, что мы не смогли воспроизвести прежнюю атмосферу", – цитирует Венгера Mirror.

Напомним, Арсенал перебрался на новую арену в 2006 году.

После 23-х туров АПЛ "канониры" находятся на 10-й строчке, имея в активе 29 очков.

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