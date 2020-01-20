toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Венгер назвал главную причину неудачных выступлений Арсенала

06:00 281 Читати українською
Венгер назвал главную причину неудачных выступлений Арсенала
Арсен Венгер / Фото Reuters

Легендарный наставник Арсенала Арсен Венгер убежден, что лондонская команда потеряла свою "душу".

"Мы переехали из Хайбери, который был похож на Энфилд. В этом стадионе была душа. Мы построили новый стадион, но больше не смогли отыскать свою душу – она ​​осталась на Хайбери.

Артета готов пересмотреть трансферную политику Арсенала на зиму – испанец разочарован ничьей против Шеффилд Юнайтед

Мы так и не смогли вернуть душу по нескольким причинам. Расстояние от поля до трибун должно было стать больше, поскольку нужно было пространство для машин скорой помощи. Наклон трибун должен был стать меньше. Все эти нюансы в совокупности привели к тому, что мы не смогли воспроизвести прежнюю атмосферу", – цитирует Венгера Mirror.

Напомним, Арсенал перебрался на новую арену в 2006 году.

После 23-х туров АПЛ "канониры" находятся на 10-й строчке, имея в активе 29 очков.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас: Зинченко получил серьезную проблему, большое падение Гвардиолы и неожиданное безумие

blog_ava
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кин назвал виновника поражения команды Сульшера
00:24
404
Теги
Англия Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Эмирейтс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
14
мин
Аталанта
21:45
СПАЛ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук