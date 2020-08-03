Венгер назвал двух фаворитов Лиги чемпионов

"Когда вы играете против Аталанты и Атлетико Мадрид, то произойти может все, что угодно. Но для меня Манчестер Сити и ПСЖ – это два фаворита с точки зрения потенциала.

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Хотя я и чувствую, что ПСЖ несколько слабее, чем был три-четыре года назад. Правда, тогда и конкуренция была сильнее, а сейчас наблюдается общее падение качества игры на высшем уровне. Поэтому ПСЖ все еще входит в двойку-тройку лучших команд Европы", – сказал Венгер в интервью Europe 1.

Напомним, ПСЖ на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с Аталантой. Манчестер Сити еще нужно разобраться с Реалом на стадии 1/8 финала после гостевой победы в Мадриде 2:1. В случае успеха Зинченко и компанию будет ждать победитель пары Лион – Ювентус.

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