Венгер: Надеюсь, что в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер надеется, что африканские и азиатские команды лучше сыграют на ЧМ-2022.

"Надеюсь, что в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира, потому что ЧМ-2018 был прекрасным, но он больше был похож на чемпионат Европы с одной приглашенной командой – Бразилией.

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Конечно, все понимали, что южномериканские команды, за исключением бразильской, недостаточно классные для того, чтобы бороться за победу. Среди лучших не было азиатских и африканских команд.

Это наталкивает на мысль, что европейский футбол на голову лучшего уровня в сравнении с командами из других континентов. Я надеюсь, что на будущем чемпионате мира другие команды покажут высокий уровень игры", – цитирует Венгера beIN Sports.

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