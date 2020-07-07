Венгер мог возобновить карьеру в России, заменив экс-тренера Динамо – агент Реброва раскрыл детали

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о попытках российского Локомотива пригласить на тренерский мостик экс-тренера лондонского Арсенала Арсена Венгера.

"После Семина пришел Николич. Он никогда в жизни не работал на таком уровне. Поэтому через год-два мы узнаем, насколько это сильный специалист. Справится ли он с высокими задачами или нет.

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Руководство российского клуба спрашивало мое мнение о Николиче. Я дал ему хорошую характеристику. При этом могу рассказать, что устраивал встречу руководства Локомотива с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться", – сказал Варга в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, контракт Семина с Локомотивом закончился в мае, однако руководство "железнодорожников", несмотря на грандиозный скандал, устроенный болельщиками и общественностью, не захотело его продолжать и назначило новым тренером 40-летнего сербского наставника Марко Николича. Арсен Венгер после 22-летнего сотрудничества с лондонским Арсеналом покинул клуб в 2018-м и с тех пор остается без команды.

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