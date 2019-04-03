Венгер: Мне несколько раз предлагали возглавить сборную Франции

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, что мог возглавить сборную "трех петухов", однако сейчас нет оснований говорить о его возможной работе в контексте национальной команды.

"Мне несколько раз предлагали должность главного тренера сборной Франции, однако тогда меня больше интересовала работа в Арсенале.

Венгер был готов тренировать в России, – агент

Сейчас команда в хороших руках, Дешам выполняет отличную работу, поэтому нет смысла говорить обо мне в контексте национальной команды", – передает слова Венгера Le Parisien.

Отметим, вчера появились слухи, что Венгер может возглавить одну из национальных команд. Напомним, Арсен Венгер в течение 22 лет возглавлял Арсенал, а с конца прошлого сезона не занимается тренерской деятельностью. Ранее сообщалось, что Венгер может получить должность руководителя технического развития ФИФА.

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