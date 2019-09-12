Венгер: Манчестер Юнайтед не воспитает из своей молодежи новых Гиггзов, Скоулзов и Бекхэмов

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер скептически оценил шансы Манчестер Юнайтед на успех в АПЛ.

"Возможно, эти игроки недостаточно зрелые, чтобы вести вперед такую команду, как Манчестер Юнайтед.

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Их игра сейчас под большим вопросом. Чувствуется, что у команды есть потенциал, однако они еще не готовы. Вот почему я говорю, что манкунианцы не претендуют на чемпионство.

Получится ли у них воссоздать то, что получалось у Гиггза, Скоулза и Бекхэма в течение многих лет? Лично я не уверен", – цитирует Венгера Bein Sports.

В текущем сезоне АПЛ после 4 туров "красные дьяволы" находятся на 8 строчке турнирной таблицы.

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