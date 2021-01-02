"Если я понадоблюсь, я помогу Арсеналу, но я на это не надеюсь. Артета попал на должность, ради которой надо работать тренером минимум 10 лет", – лаконично ответил Венгер на вопрос от NBC Sports.

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Отметим, что сейчас Арсенал переживает не лучшие времена и занимает 13 место в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Напомним, Арсен возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 годы и добыл с командой 3 чемпионства, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков страны. Сейчас 70-летний француз возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

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