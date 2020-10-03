Венгер: Гвардиола просился в Арсенал
Легендарный экс-тренер Арсенала Арсен Венгер вспомнил, как отказал нынешнему наставнику Манчестер Сити.
"Когда Хосеп Гвардиола еще был футболистом, он приехал ко мне домой и попросился в Арсенал. В то время у меня были Патрик Виейра и Жилберто Силва. Я не мог взять Хосепа", – цитирует Венгера Goal.com.
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Напомним, во время карьеры игрока Гвардиола успел поиграть за Барсу, Брешию, Рома, Аль-Ахли и месиканський Дорадос.
С 2016-го 49-летний испанский специалист возглавляет Манчестер Сити. Арсен Венгер покинул кресло главного тренера Арсенала в 2018-м.
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