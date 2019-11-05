"Венгер – мудак!": Бендтнер вспомнил, как отреагировал на свой сорванный переход из Арсенала

Экс-игрок Арсенала, а ныне нападающий Копенгагена Никлас Бендтнер рассказал о своем конфликте с бывшим тренером "канониров" Арсеном Венгером в 2013 году.

"Это было очень отчаянное желание. Я остановил свой выбор на Кристал Пэлас. Все детали между Пэлас и Арсеналом были согласованы, оставалось только оставить подпись Арсену Венгеру.

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За несколько часов до дедлайна позвонил Венгер и сообщил: "Мы не смогли купить нападающего, которого хотели, поэтому ты остаешься в резерве".

В ответ я сказал Венгеру много ужасных фраз и назвал его мудаком. На следующий день на базе пришлось просить прощения", – цитирует Бендтнера Mirror.

Стоит отметить, что через год Никласу таки удалось покинуть Арсенал и перейти в Вольфсбург.

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