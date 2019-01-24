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Венгер – фаворит на должность спортивного директора ПСЖ

24 января 22:25 55 Читати українською
Венгер – фаворит на должность спортивного директора ПСЖ
Арсен Венгер / Le Figaro

Легендарный тренер Арсен Венгер может стать одним из функционеров французского Пари Сен-Жермен.

69-летний специалист стал фаворитом на должность спортивного директора французского гранда, сообщает ESPN.

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На этом посту Венгер должен заменить Антеро Энрике. Руководство ПСЖ разочарованно последними неудачами португальца. Он не смог подписать Фрэнки де Йонга и Лукаса Пакета, а также не сумел убедить Адриена Рабьо продлить контракт. По информации издания, главный тренер парижан Томас Тухель уже встретился с Венгером и, в частности, обсудил будущее Неймара и Килиана Мбаппе.

Арсен Венгер в 2017 году покинул лондонский Арсенал, с которым работал в течение 22 лет. Также он был тренером Нанси, Монако и японской Нагои Грампус 8.

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Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Арсен Венгер Арсен Венгер Антеро Энрике
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