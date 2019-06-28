Венесуэла – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Копа Америка-2019

Сборные Венесуэлы и Аргентины меряются силами в четвертьфинальном поединке Кубка Америки-2019. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Копа Америка-2019 Венесуэла – Аргентина стартовал в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Венесуэла: Фаринес – Эрнандес, Чансельор, Маго, Росалес – Морено – Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис – Рондон
Запасные: Ромо, Гратероль, Осорио, Ролдон, Фельтскер, Сейхос, Аньор, Сотельдо, Саварино, Мартінес, Аристегита
Аргентина: Армани – Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Акунья – Агуеро, Месси, Мартинес
Запасные: Муссо, Маркесин, Саравия, Мори, Каско, Ло Чельсо, Родригес, Писсаро, Перейра, Ди Мария, Дибала, Суарес
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