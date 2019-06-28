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Венесуэла – Аргентина: роскошный гол Лаутаро Мартинеса пяткой

22:33 67 Читати українською
Венесуэла – Аргентина: роскошный гол Лаутаро Мартинеса пяткой
Лаутаро Мартинес / AS

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес открыл счет в матче против Венесуэлы в рамках 1/4 финала Копа Америка-2019.

 
Лаутаро Мартинес 10’
10’ Лаутаро Мартинес

Аргентина вышла вперед уже на 10-й минуте игры. После подачи углового в исполнении Лионеля Месси мяч попал к Серхио Агуэро, который сильно пробил по воротам.

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На пути круглого оказался Лаутаро Мартинес, который элегантным касанием пяткой отправил мяч в сетку ворот. Этот гол стал вторым для 21-летнего нападающего Интера на турнире – первый Лаутаро забил в матче 3-го тура группового турнира против Катара.

Напомним, в случае победы над Венесуэлой Аргентина в полуфинале сыграет с Бразилией.

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