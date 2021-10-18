Венеция в родных стенах минимально одолела Фиорентину
18 октября 23:44 - Читати українською
В рамках 8-го тура итальянской Серии А Фиорентина на выезде уступила Венеции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
завершено
Риккардо Соттиль 77’
77’ Риккардо Соттиль
Фиорентина на выезде встречалась с Венецией. На 36-й минуте хозяева вырвались вперед – Анри блестящую сбросил под удар в штрафную на Араму, который хладнокровно отправил мяч в сетку.
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Во втором тайме "фиалки" отчаянно пытались отыграться, и даже сумели создать несколько опасных моментов, однако забить никак не удавалось. В конце концов, защита венецианцев сумела выстоять, и финальный свисток зафиксировал минимальное поражение Фиорентины.
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