В рамках 8-го тура итальянской Серии А Фиорентина на выезде уступила Венеции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Фиорентина на выезде встречалась с Венецией. На 36-й минуте хозяева вырвались вперед – Анри блестящую сбросил под удар в штрафную на Араму, который хладнокровно отправил мяч в сетку.

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Во втором тайме "фиалки" отчаянно пытались отыграться, и даже сумели создать несколько опасных моментов, однако забить никак не удавалось. В конце концов, защита венецианцев сумела выстоять, и финальный свисток зафиксировал минимальное поражение Фиорентины.

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