Чемпионат Италии 2021/22, 36-й тур

Венеция – Болонья – 4:3

Голы: Анри, 4, Киин, 19, Араму, 79 (пен.), Йонсен, 90+3 – Орсолини, 45+2, Арнаутович, 55, Схаутен, 68

Нереализованный пенальти: Киин, 19 (Венеция)

Салернитана – Кальяри – начало матча в 19:00

Аталанта переиграла Специю в битве украинцев – Малиновский сделал гол и был лучшим, Коваленко спровоцировал взрыв

Венеция на своем поле принимала Болонью. Откровенный аутсайдер Серии А все еще сохранял гипотетические шансы остаться в элите, поэтому с первых минут взялся завоевать три очка. Анри уже на четвертой минуте вывел Венецию вперед, лихо перекинув сферу через голкипера с линии штрафной площадки. В середине тайма хозяева получили право на пенальти за подножку от Скорупски и Киин взялся исполнять приговор. С его выстрелом в левый угол справился сам виновник. Однако уже через мгновение Софьян исправился и записал свою фамилию в протокол – 2:0. Уже в добавленное к первому тайму время Болонья один гол отквитала – Орсолини после навеса головой переправил мяч в сетку.

После перерыва Арнаутович успел среагировать на скидку головой от Де Сильвестри и сумел замкнуть в угол ворот, выровняв положение команд. Впоследствии Схаутен перевернул все с ног на голову, когда разобрался на линии с двумя защитниками, вошел в штрафную и запустил сферу в девятку, выведя Болонью вперед. В середине второго тайма Араму с пенальти снова подарил надежду болельщикам Венеции. А уже в добавленное время Йонсен фантастическим обводным ударом снял паутину с крестовины ворот Болоньи и вырвал столь важную победу.

Наполи вырвал тяжелую победу над Торино, Лацио легко одолел Сампдорию без Супряги, Сассуоло разошёлся миром с Удинезе