Новичок Серии А на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Паоло Дзанетти.

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Специалист возглавлял Венецию с лета 2020 года. Команда пробилась в элиту и неплохо провела первую половину сезона, однако последние месяцы превратились в ужас. В субботу "оранжево-зеленые" проиграли 8 матч подряд, упав на последнюю строчку турнирной таблицы Серии А. До спасительного 17 места 6 очков, хотя по сравнению с Кальяри есть один матч в запасе.

Руководство Венеции уже объявило, что в остальных 5 турах команду поведет тренер молодежки – Андреа Сончин.

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