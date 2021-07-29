Новичок итальянской Серии А подготовил особый комплект формы по случаю возвращения в высший дивизион.

Венеция показала домашнюю форму на сезон 2021/22, сообщает официальный твиттер клуба.

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Вдохновением для новой экипировки стала архитектура города. В частности, золотые элементы на футболках отдают должное значению драгоценного металла в истории местного искусства и торговли. В свою очередь золотые звезды символизируют базилику Сан-Марко.

Также вместо логотипа титульного спонсора на черных футболках будет надпись Venezia золотыми буквами. На концах рукавов – оранжево-зеленые полосы. Подготовил комплект итальянский производитель Kappa.

К слову, новый чемпионат Италии Венеция начнет выездным матчем против Наполи.