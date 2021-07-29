Венеция представила роскошную форму на новый сезон
Новичок итальянской Серии А подготовил особый комплект формы по случаю возвращения в высший дивизион.
Венеция показала домашнюю форму на сезон 2021/22, сообщает официальный твиттер клуба.
Интер показал очередной комплект стильной "змеиной" формы
Вдохновением для новой экипировки стала архитектура города. В частности, золотые элементы на футболках отдают должное значению драгоценного металла в истории местного искусства и торговли. В свою очередь золотые звезды символизируют базилику Сан-Марко.
Также вместо логотипа титульного спонсора на черных футболках будет надпись Venezia золотыми буквами. На концах рукавов – оранжево-зеленые полосы. Подготовил комплект итальянский производитель Kappa.
К слову, новый чемпионат Италии Венеция начнет выездным матчем против Наполи.