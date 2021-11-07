Чемпионат Италии 2021/22, 12-й тур

Венеция – Рома – 3:2

Голы: Кальдара, 3, Араму, 65 (пен), Окереке, 75 – Шомуродов, 43, Абрахам, 45+2

Сампдория – Болонья – начало в 16:00

Удинезе – Сассуоло – начало в 16:00

Лацио – Салернитана – начало в 19:00

Наполи – Верона – начало в 19:00

Программу дня в Италии открывал поединок на стадионе Пьерлуиджи Пенцо, где Венеция принимала Рому. "Волки" подходили к встрече, имея за плечами поражение от Милана и позорную ничью с Буде-Глимтом, так что с мотивацией проблем у команды не было – тем более, что в случае победы она бы вернулась в топ-4. Впрочем, уже на 3-й минуте гости пропустили в результате подачи со штрафного, которую ударом в левый угол замкнул Кальдара. 1:0!

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Впрочем, римляне довольно быстро пришли в себя. Уже на 7-й минуте гости претендовали на пенальти (VAR спас венецианцев), на 28-й Абрахам с правого края штрафной пробил в штангу, а на 43-й "волки" отыгрались благодаря скидке Тамми на линию вратарской. Пеллегрини прошить голкипера не смог, однако Шомуродов сыграл на добивании. В компенсированное время Эльдор ещё и оформил ассист, подав с левого фланга в центр штрафной на Абрахама – тот принял мяч, убрал защитника и расстрелял ворота. 1:2!

После перерыва Рома продолжила доминировать. В одном из эпизодов Габсу даже пришлось вынести мяч с линии ворот, однако на 65-й минуте Венеция неожиданно заработала пенальти (Кристанте сбил Кальдара). Араму уверенно его реализовал, сравняв счёт. В ответ римляне провели несколько опасных моментов (были и выход один на один, и дальний выстрел Абрахама мимо левой штанги), но ни один из них не реализовали – хозяева же на 75-й наказали за расточительность выходом Окереке один на один с точным ударом. 3:2! Этот гол оказался победным.

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