Состоялись очередные матчи 32-го тура Серии А. Отчет и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 32 тур

Венеция – Монца – 1:0

Гол: Фила, 72

Удаление: Фила, 90+7 (Венеция)

Интер – Кальяри – начало матча в 19:00

Ювентус – Лечче – начало матча в 21:45

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Венеция и Монца – две худшие команды Серии А и в очной встрече пытались решить судьбу трех очков, которые очень важны в борьбе за выживание. В первом тайме команды ничего особенного не создали. После перерыва рисунок игры почти не изменился, но Венеция сумела реализовать один из своих моментов. Фила получил пас, находясь на границе вратарской площади, и переправил мяч в ворота.

Венеция осталась на 19 месте с 24 баллами, а Монца занимает последнюю строчку с 15 очками.

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