"Россонери" спокойно разобрались с Венецией в 21-м туре Серии А. Смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.

Уже на 3-й минуте мяч влетел в ворота Серхио Ромеро. Златан Ибрагимович переправил мяч в пустые ворота после прострела Леау. Венеция оказалась 80-й командой из топ-5 европейских лиг, пропустившей гол от 40-летнего шведа. По этому показателю Ибра стал вторым после Криштиану Роналду, начиная с 2000 года, сообщает Opta.

Милан разгромил Венецию и вышел на первую позицию в Серии А

Также Златан забивает гол в чемпионате 23-й год кряду. Начиная с 1999-го, швед обязательно отмечается в матче национального первенства.

На старте второго тайма Милан снял все вопросы благодаря дублю Тео Эрнандеса. Команда Стефано Пиоли возглавила турнирную таблицу, но Интер свой матч против Лацио еще не сыграл. Венеция вблизи зоны вылета – 16 место.