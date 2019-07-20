Велозу стал игроком Вероны

Экс-полузащитник киевского Динамо Мигель Велозу пополнил ряды новичка Серии А Вероны.

Опытный португалец присоединился к составу "мастифов". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Велозу подписал контракт на 1 год. Предыдущий сезон он провел в составе Дженоа, которую покинул в статусе свободного агента после окончания первенства 2018/19. В активе ветерана 22 матча во всех турнирах.

Напомним, что Мигель Велозу в 2012-2016 гг. защищал цвета киевского Динамо и дважды становился чемпионом Украины. Также ранее он выступал за Спортинг и Оливаиш Москавиде.