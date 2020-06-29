Велозу продлил контракт с Вероной

Один из лидеров итальянской Вероны Мигель Велозу подписал новый контракт с "мастифами".

34-летний португалец задержится на Марк Антонио Бентегоди минимум еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Велозу, исполняющий функции вице-капитана команды, стал одним из героев сенсационного сезона Вероны. Подопечные Ивана Юрича уверенно чувствует себя в верхней части турнирной таблицы и давно обеспечили сохранение прописки. Как следствие, ветеран получил предложение пролонгировать сотрудничество с Вероной.

К слову, в нынешнем сезоне Мигель Велозу провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 5 ассистов. В 2012-2016 гг. он защищал цвета киевского Динамо и дважды становился чемпионом Украины.