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Велозу продлил контракт с Вероной

11:50 - Читати українською
Велозу продлил контракт с Вероной
Мигель Велозу / LaPresse

Один из лидеров итальянской Вероны Мигель Велозу подписал новый контракт с "мастифами".

34-летний португалец задержится на Марк Антонио Бентегоди минимум еще на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Велозу, исполняющий функции вице-капитана команды, стал одним из героев сенсационного сезона Вероны. Подопечные Ивана Юрича уверенно чувствует себя в верхней части турнирной таблицы и давно обеспечили сохранение прописки. Как следствие, ветеран получил предложение пролонгировать сотрудничество с Вероной.

К слову, в нынешнем сезоне Мигель Велозу провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 5 ассистов. В 2012-2016 гг. он защищал цвета киевского Динамо и дважды становился чемпионом Украины.

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Мигель Мигель Велозу Верона Верона Италия
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