Отечественная велогонщица Елена Старикова уступила в финале спринта, однако взяла серебряную медаль в последний день Олимпийских игр в Токио.

25-летняя украинка проиграла в финале велотрека канадке Келси Митчелл два первых заезда с отставанием +0.061 и +0.064 секунды.

18-я медаль Украины: Магучих добыла бронзу Олимпиады-2020

Елена Старикова завоевала для Украины последнюю возможную медаль токийской Олимпиады и 6-е серебро. Все остальные отечественные атлеты завершили борьбу за награды. Интересно, что для Стариковой Игры-2020 были дебютными.

Напомним, в общем наши спортсмены выиграли в Токио уже 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Гандбольное чудо-2004: как Украина получила единственную награду Олимпиады в игровых видах спорта