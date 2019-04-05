Веллингтон Нем: Тренировался по 5 раз в день, чтобы получить шанс

Бразильский полузащитник Шахтера Веллингтон Нем рассказал, как много работал для получения своего шанса в матче 23-го тура УПЛ против Александрии.

"Я очень рад сыграть первый официальный матч в 2019 году. Я много тренировался и даже когда не попадал в состав на матчи, не опускал голову. Иногда я тренировался по пять раз в день – в поле и в спортзале. Все для того, чтобы быть готовым и получить свой шанс. Он мне представился и все прошло хорошо. Нам удалось выиграть, а это самое важное.

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Я очень рад, что могу играть и помогать команде. Близкие и друзья оказывали мне поддержку и я знаю, что могу помогать Шахтеру. Буду и дальше работать для этого", – поделился Веллингтон Нем в комментарии Lance.

Напомним, до закрытия трансферного окна в Бразилии в прессе ходили слухи о возможном уходе Веллингтона Нема из Шахтера в Коринтианс.

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