Веллингтон Нем имеет шанс реанимировать свою карьеру на родине.

Бразильский Васко да Гама пригласит на просмотр 29-летнего Веллингтона Нема, сообщает Globo.

Шахтер при первой осечке назначит Срну вместо Каштру, – Шершун

Последний раз полузащитник выходил на поле больше года назад, в товарищеской игре Шахтера против Македонии ГП. Летом "горняки" прекратили сотрудничество с Веллингтоном.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Васко да Гама финишировал на 17-й строчке турнирной таблицы.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой