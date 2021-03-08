Веллингтон Нем остается без клуба – экс-хавбек Шахтера попытается зарекомендовать себя в Васко да Гама
18:22 - Читати українською
Веллингтон Нем имеет шанс реанимировать свою карьеру на родине.
Бразильский Васко да Гама пригласит на просмотр 29-летнего Веллингтона Нема, сообщает Globo.
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Последний раз полузащитник выходил на поле больше года назад, в товарищеской игре Шахтера против Македонии ГП. Летом "горняки" прекратили сотрудничество с Веллингтоном.
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Васко да Гама финишировал на 17-й строчке турнирной таблицы.
Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой
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