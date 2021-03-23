Бразильский экс-легионер "горняков" Веллингтон Нем наконец преодолел черную полосу и вновь может наслаждаться игрой миллионов.

Бывший полузащитник Шахтера Веллингтон Нем продолжит карьеру в Форталезе, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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29-летний футболист присоединился к представителю Серии А на правах свободного агента и подписал с Форталезой однолетнее соглашение. К слову, Нем покинул Шахтер еще в августе прошлого года после досрочного разрыва контракта, однако все это время находился без клуба.

Напомним, за "горняков" бразилец выступал с 2013 по 2020 годы (в 2017 и 2019 гг. отправлялся в аренду на родину в Сан-Паулу и Флуминенсе соответственно). Также хавбек провел 3 матча за национальную сборную Бразилии.

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