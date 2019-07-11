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Веллингтон Нем может вернуться во Флуминенсе

12:48 33 Читати українською
Веллингтон Нем может вернуться во Флуминенсе
Веллингтон Нем / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Веллингтон Нем может покинуть Шахтер уже этим летом.

В услугах бразильца заинтересовался Флуминенсе, который является родным клубом для Веллингтона Нема. Латиноамериканцы хотят взять игрока в аренду, но Шахтер рассматривает только продажу футболиста.

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Руководство Флуминенсе оценивает ситуацию, как сложную, но, боссы бразильского клуба все же верят, что им удастся договориться с "горняками", сообщает O Globo.

К слову, в прошлом сезоне в активе Веллингтона Нема 21 матч Шахтера во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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