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Веллингтон Нем: Я все еще надеюсь выиграть важные трофеи в футболке Шахтера

18:41 26 Читати українською
Веллингтон Нем: Я все еще надеюсь выиграть важные трофеи в футболке Шахтера
Веллингтон Нем / фото: ФК Шахтер

Игрок Шахтера Веллингтон Нем прокомментировал слухи о его возможном возвращении в Флуминенсе, в котором он начинал профессиональную карьеру.

"Всем известно о любви и уважении, которые я испытываю к Флуминенсе. Именно этот клуб сформировал меня, что дало мне возможность показать себя в других клубах мира.

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Несомненно, если я решу вернуться в Бразилию, именно предложение этого клуба больше всего заинтересует меня, хотя я не исключаю и другие.

Шахтер – это клуб, который не продает своих игроков ниже той суммы, за которую их покупает. У меня есть контракт еще на два года, и я все еще надеюсь выиграть важные трофеи в футболке Шахтера", – цитирует Нема Canalflunews.

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