Веллингтон Нем имеет предложение о продолжении карьеры – бразилец недавно покинул Шахтер

Бывший полузащитник Шахтера Веллингтон Нем очень быстро может найти новый клуб.

Бразилец может присоединиться к турецкому Денизлиспору на правах свободного агента, сообщает denizli24haber.

Шахтер официально попрощался с Немом

Отмечается, что Нем положительно отреагировал на предложение нового клуба. Впрочем, единственной проблемой на пути бразильца в Турцию может стать травма футболиста, за которой он пропустил большую часть прошлого сезона. Денизлиспор будто бы обеспокоен склонностью вингера до получения повреждений, а потому намерен тщательно исследовать здоровье игрока.

Напомним, Нем присоединился к Шахтеру в 2013-м и успел провести за "горняков" 75 матчей. Ныне бразилец пребывает в статусе свободного агента.

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