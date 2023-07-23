"Победа – хорошо для игроков. Они укрепляют уверенность, когда забивают. Я рад за них. Это фантастично. Это очень хорошие новости, нам нужно продолжать работать.

Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби, МЮ дважды обыграл Арсенал

Мудрик – великий молодой талант. Нам нужно дать ему почувствовать себя важным в Челси. Это большой вызов для нас – поставить его на место, где он будет чувствовать себя комфортно, чтобы продемонстрировать свой удивительный талант.

Для Джексона и Мудрика важно забивать. То же самое касается Нкунку. Теперь мы попробуем совершенствоваться. Думаю, против Брайтона у нас было немного больше возможностей сохранять спокойствие и забивать голы", – цитирует Почеттино Absolute Chelsea.

Напомним, что Челси одержал победу над Брайтоном в товарищеском матче со счетом 4:3. Михаил Мудрик забил второй гол в ворота команды Де Дзерби.

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