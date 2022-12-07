Почти треть из всех главных тренеров участников ЧМ-2022 раньше бывала на Мундиалях в роли игроков. Об успехах и неудачах нынешних рулевых сборных – в нашем материале.

Принять участие в главном футбольном форуме планеты в двух амплуа – особое достижение. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR отмечает тех, кто в свое время сражался за кубок мира на футбольном поле, а теперь борется за трофей на тренерской скамье.

Алью Сиссе (Сенегал)

Харизматический наставник "Львов Теранги" был капитаном выдающегося Сенегала образца 2002-го. В первом туре Мундиаля ребята Бруно Метсю шокировали действующего чемпиона Францию (1:0), потом разошлись миром с Данией 1:1 (Сиссе тогда не играл) и Уругваем (3:3). В 1/8 финала сенегальцы в овертайме дожали Швецию, а в четвертьфинале тоже в дополнительное время проиграли Турции. Сиссе, за исключением того матча с датчанами, провел на уникальном для Сенегала ЧМ все 420 минут.

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Гарет Саутгейт (Англия)

Саутгейт (№6) утешает Бэтти после нереализованного пенальти

В 1996-м один из самых стильных тренеров ЧМ-2022 выигрывал бронзу домашнего чемпионата Европы (ему и сейчас вспоминают нереализованный пенальти в полуфинале в ворота Германии) и ездил на два чемпионата мира, где отвечал за оборону сборной Англии. Однако Саутгейт на поле выходил только в рамках первого мирового форума. В 1998 году Гарет и его сборная уступили в 1/8 финала в серии пенальти аргентинцам. Пожалуй, вы хорошо помните тот матч с удалением Дэвида Бекхэма. Тогда тренерский штаб англичан выпустил Саутгейта на замену на 71-й минуте. На ЧМ-2002 защитник провел на скамейке запасных все 5 матчей и следил со стороны за поражением бразильцам в четвертьфинале.

Грег Бехалтэр (США)

Бехалтэр (слева) опережает Клозе

Львиная доля карьеры нынешнего наставника американцев прошла во второй Бундеслиге в составе Энерги Котбус и Мюнхен 1860. Однако Бехалтэр съездил на два Мундиала. В 2002-м Грег сыграл в двух поединках (1/8 и 1/4 финала) и стал первым игроком Кристал Пэлас на чемпионатах мира. В четвертьфинале против Германии Бехалтэр оказался в центре противоречивого эпизода – после его удара Торстен Фрингс рукой выбил мяч с линии ворот, однако рефери нарушения не увидел. В 2006 году Бехалтер тоже попал в заявку на ЧМ, однако провел три матча группового этапа на скамье запасных.

Лионель Скалони (Аргентина)

Скалони (слева) в единственном матче на ЧМ

Нынешний рулевой аргентинцев отыграл всего 7 матчей за национальную команду, один из которых на ЧМ-2006. На стадии 1/8 финала Хосе Пекерман выпустил защитника Депортиво на битву с Мексикой. Аргентинцы выиграли в дополнительное время 2:1. А уже через шесть дней Скалони со скамейки запасных наблюдал за поражением Германии в серии пенальти.

Дидье Дешам (Франция)

Третий в истории, кому удалось выиграть чемпионат мира, как футболист, а затем как тренер (после Марио Загало и Франца Бекенбауэра). Дешам участвовал только в домашнем ЧМ-1998, где был капитаном команды и отыграл 6 поединков (пропустил только матч группового этапа с Данией). Во всех остальных встречах, включая финал, великий Дидье провел на поле от звонка до звонка.

Луис Энрике (Испания)

Луис Энрике забивает Болгарии на ЧМ-1998

Олимпийский чемпион, игравший на трех чемпионатах мира. В активе наставника "Фурии Рохи" 12 матчей, 2 гола и 3 ассиста. Дважды Луис Энрике останавливался в четвертьфиналах чемпионатов мира. Особенно обидно было на ЧМ-2002, где Испания вылетела от Южной Кореи в серии пенальти.

Ригобер Сонг (Камерун)

Ригобер Сонг (слева)

Наставник камерунцев до сих пор удерживает первое место по количеству проведенных матчей за свою сборную – 137. Впрочем, это не единственное достижение Сонга. Центральный защитник играл на четырех (!) Мундиалях и закрепил за собой статус первого африканца с таким достижением. На дебютном ЧМ-1994 17-летний Ригобер стал самым молодым футболистом, которого удалили с поля. А через четыре года Сонгу покорился еще один сомнительный рекорд – он стал первым игроком, удалявшийся на двух чемпионатах мира.

Драган Стойкович (Сербия)

Стойкович радуется голу на ЧМ-1998

Экс-футболист Марселя и Вероны выигрывал бронзу Олимпиады, участвовал в двух чемпионатах Европы (с интервалом в 16 лет) и двух чемпионатах мира. В 1990 году Стойкович сыграл 5 матчей за сборную Югославии, с которой добрался до четвертьфинала. На стадии 1/8 финала Драган оформил дубль в ворота Испании, но уже в следующем раунде не забил послематчевый пенальти Аргентине с Диего Марадоной. На ЧМ-1998 Стойкович был капитаном югославов и в 4 матчах организовал гол+пас.

Отто Аддо (Гана)

Аддо (справа) против Недведа

Уроженец Гамбурга всю футбольную жизнь отдал немецким клубам, не являлся ключевым игроком сборной Ганы, однако имеет в биографии 15 матчей за национальную команду. Два из них пришлись на ЧМ-2006. И в обоих африканцы побеждали: Чехию (2:0) и США (2:1). Еще два поединка Мундаиля Аддо провел на скамье запасных.

Паулу Бенту (Южная Корея)

В 2002-м Паулу Бенту играл против Южной Кореи, а сейчас ее тренирует

Единственный, кто сейчас тренирует сборную, за которую не играл на чемпионате мира. В 2000 году Паулу Бенту пробился с Португалией в полуфинал чемпионата Европы, а через два года отыграл все три матча группового этапа на Мундиале. Жаль только, что португальцы с треском провалились (проиграли США и Южной Корее), а защитник попрощался со сборной.