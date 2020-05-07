Величайший камбэк Энфилда – как Ливерпуль уничтожил Барселону в Лиге чемпионов после 0:3

Ровно год назад Ливерпуль выбил Барселону из Лиги чемпионов, проиграв первый полуфинальный матч на Камп Ноу со счетом 0:3.

Мало кто верил, что Ливерпулю после фиаско в первом матче удастся вырвать путевку в финал. К тому же, Юргену Клоппу пришлось обойтись без двух звезд нападения – Роберто Фирмино и Мохамед Салах не успели восстановиться после травм.

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Однако мерсисайдцы сумели шокировать своего соперника, победив со счетом 4:0. Путевку в финал Ливерпулю подарили Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориджи, забив по два мяча каждый.

Напомним, что в сезоне-2018/19 команда Юргена Клоппа стала победителем самого престижного клубного турнира Европы. В финале Ливерпуль одолел лондонский Тоттенхэм (2:0).

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