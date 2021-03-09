Лео Месси, Габриэл Жезус и Серена Уильямс снялись в новой рекламе спортивного напитка Gatorade, сообщает Goal.

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Новая кампания продукта от PepsiCo получила название The Greatest Never Settle. Это, по замыслу авторов рекламы, должно подчеркнуть неизменную приверженность бренда к вдохновению следующего поколения спортсменов на пути к величию.

Эта кампания Gatorade демонстрирует важность стремления к лучшему и веры в то, что вы можете пойти дальше, даже если вы достигли успеха, – заявил Месси.

"Необходима упорная работа, как на поле, так и за его пределами, чтобы добраться к месту, где вы можете выступать на крупнейших аренах мира, и я надеюсь, что эта кампания вдохновит как болельщиков, так и молодых спортсменов никогда не останавливаться на достигнутом, двигаясь своим собственным путем. К величию", – добавил 6-кратный обладатель "Золотого мяча".

К слову, Gatorade – общее название серии изотонических напитков, разработанных в середине 60-х по заказу команды по американскому футболу Флоридского университета. Напиток быстро восстанавливает обращение жидкостей, которые организм теряет во время тренировок.

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