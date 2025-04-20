Вингер ковалевского Колоса Владислав Велетень забил гол и отдал 3 ассиста в матче 25-го тура УПЛ против Шахтера (2:4). С 2005 года только четверо игроков набирали 4 балла по системе гол+пас в одном поединке против “горняков”, сообщает UA-Футбол.

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4 футболиста с 4 результативными действиями в матчах с Шахтером за последние 20 лет:

2015/16 ЛЧ. Шахтер – Реал Мадрид (3:4). Криштиану Роналду (2+2);

2020/21 ЛЧ. Шахтер – Боруссия Менхенгладбах (0:6). Алассан Плеа (3+1);

2023/24 ЛЧ. Порту – Шахтер (5:3). Галено (2+2);

2024/25 УПЛ. Шахтер – Колос (2:4). Владислав Великан (1+3).

К слову, сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В активе подопечных Марино Пушича 53 балла, отставание от лидера чемпионата – Динамо, составляет 10 очков.

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