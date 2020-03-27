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Вела признался, почему сорвался его трансфер в Барселону

27 марта 23:19 30 Читати українською
Вела признался, почему сорвался его трансфер в Барселону
Карлос Вела / Los Angeles Times

Нападающий Лос-Анджелес Карлос Вела рассказал, как мог присоединиться к Барселоне в зимнее трансферное окно.

"Лос-Анджелес не позволил мне присоединиться к Барселоне. Хотя это понятно. В конце концов, они ищут, что лучше для клуба и всех игроков. Я пытался, и этого не произошло. Ничего уже не произойдет, ведь я здесь счастлив.

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Барселона хотела меня взять в аренду на 4 месяца. Я согласился, ведь это была хорошая возможность. Они предложили четыре месяца, и это все", – поделился Вела в комментарии GQ Magazine.

Отметим, что Вела перешел в Лос-Анджелес в 2018 году из Реала Сосьедад, за который провел 59 матчей и записал в свой актив 48 голов.

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Теги
Мир Барселона Барселона МЛС Трансферы Лос-Анджелес Лос-Анджелес Карлос Вела Карлос Вела
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