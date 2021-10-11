"Ситуация складывается не так, как я планировал. В последние годы я много играл, всегда был в хорошей форме и отлично выступал.

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Здесь что-то изменилось, и нужно к этому привыкнуть. Я действительно хотел сделать следующий карьерный шаг, но потом случилось это. Очень трудно.

Это футбол. Мне нужно научиться справляться с этим. Я боец. Чтобы исправить положение, мне надо сохранять позитивный настрой и много работать", – рассказал нидерландец в интервью Goal.

К слову, в нынешнем сезоне Джорджиньо Вейналдум провел 11 матчей во всех турнирах. В основном хавбек выходил на замены.

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