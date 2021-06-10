Вейналдум прокомментировал свой переход в ПСЖ
Новоиспеченная звезда ПСЖ Джорджинио Вейналдум поделился ожиданиями от своего переезда в Париж.
"Я готов играть в Лиге 1. Я уже менял чемпионат, когда переходил из чемпионата Нидерландов в АПЛ, поэтому все хорошо.
ПСЖ официально подписал Вейналдума
Я готов к новым вызовам и жду того момента, когда смогу выйти на поле в футболке ПСЖ в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов", – цитирует Вейналдума официальный сайт клуба.
Напомним, ПСЖ подписал с Джорджинио трехлетний контракт на правах свободного агента. По информации СМИ, нидерландец был близок к переходу в Барселону, но в последний момент в переговоры вмешались парижане.
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