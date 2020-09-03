"Это слухи. Мне нечего сказать по этому поводу", – цитирует Вейналдума издание Mirror.

Барселона ведет переговоры с Ливерпулем по Вейналдуму – сумма трансфера поражает

Напомним, ранее СМИ заявляли о том, что 29-летний футболист уже дал согласие на переход в Барселону и даже согласовал с клубом трехлетний контракт. Ожидалось, что хавбек будет стоить "сине-гранатовым" около 20 млн евро.

Причиной трансфера называли завершения контракта полузащитника с мерсисайдцами уже через год и нежелание продолжать сотрудничество – хотя Ливерпуль, по слухам, предлагал нидерландцу новое соглашение на 2 сезона. Кроме того, отмечалось, что новый тренер каталонцев Рональд Куман был лично заинтересован в переходе своего бывшего подопечного.

К слову, Вейналдум защищает цвета Ливерпуля с 2016 года.

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