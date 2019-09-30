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Вейналдум предложил изменить процедуру голосования за сборную года от ФИФА

14:58 43 Читати українською
Вейналдум предложил изменить процедуру голосования за сборную года от ФИФА
Джорджиньо Вейналдум / Фото из открытых источников

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум поделился мыслями по выбору символической сборной года по версии ФИФА.

"Я считаю, что и Робертсон, и Александер-Арнольд должны быть там. У разных игроков разные мнения. Думаю, некоторые из них выбрали просто 11 лучших, по их мнению, футболистов, а не тех, кто был действительно лучшим в течение последнего года, а это совсем другое понятие.

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Возможно, есть необходимость изменить процедуру голосования, потому что сейчас участникам просто дают бланк, куда нужно вписать лучших игроков. Там не говорится о лучших футболистах в этом сезоне.

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Например, Роналду и Месси всегда будут в этих символических сборных, даже если проведут не лучший сезон. Наверное, это должно измениться. Есть игроки, которые должні там быть. Для меня, Робби и Трент точно должны быть в сборной. Саду и Мо, думаю, тоже", – цитирует Вейналдума The Athletic.

Напомним, итоги футбольного голосования ежегодно вызывают много нареканий как со стороны общественности, так и от самих футболистов. Более того, в этом году вокруг награды разразился громкий скандал – наставники и капитаны двух сборных обвинили ФИФА в подделке голосов. Международная федерация футбола вынуждена была оправдываться и приводить доказательства своей правоты.

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