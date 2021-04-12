Агент хавбека предложил услуги своего клиента Баварии, утверждает Abendzeitung.

Челси попытается перехватить Вейналдума у Барселоны

Менеджмент мюнхенцев, однако, не проявил интереса к подписанию Вейналдума. Несмотря на грядущий статус свободного агента, финансовые запросы 30-летнего нидерландца не устраивают "ротен". Бавария сосредоточится на оформлении трансфера звезды Боруссии М Флориана Нойхауса.

Главным претендентом на Вейналдума испанская пресса называет Барселону. Опытный центрхав имеет хорошие отношения с Рональдом Куманом. Да и сам специалист хотел бы подписать знакомого по совместной работе в сборной Нидерландов Вейналдума. При этом руководство "блаугранас" предпочитало бы заполнить вакансию в центре поля исполнителем помоложе.

В нынешнем сезоне Джорджиньо Вейналдум провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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