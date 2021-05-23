"Сейчас я стараюсь не расплакаться. В течение пяти лет все в Ливерпуле проявляли свою любовь ко мне. Я буду скучать по этим людям. Я надеялся провести еще много лет в этом клубе, но, к сожалению, все пошло не так, как хотелось . Пришла пора начать новое приключение.

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Я еще ни с кем не подписал контракт. Все знают, что в футболе может случиться все. Сейчас ситуация такова, что 1 июля я уже не буду игроком Ливерпуля. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель", – цитирует Вейналдума BBC.

Напомним, Джорджинио защищал цвета Ливерпуля с 2016-го. По слухам, Вейналдум присоединится к Барселоне на правах свободного агента.

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