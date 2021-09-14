Летний новичок французского Пари Сен-Жермен Джорджиньо Вейналдум нашел противоречия между прошлым и настоящим испанской Барселоны, а также объяснил мотивы переезда на Парк де Пренс.

"Возможность поучаствовать в столь амбициозном проекте – одна из причин моего перехода сюда. Важнейшая. Люди только и говорят о Лиге чемпионов, учитывая всех великих игроков здесь. Но я здесь не ради победы в этом турнире. Я пришел выиграть все.

"Одной ауры мало": экс-хавбек сборной Франции уничтожил ПСЖ за трансфер Серхио Рамоса

Конечно, Лига чемпионов является тяжелым турниром, клуб еще не побеждал в нем. В этом плане вижу сходство с Ливерпулем, который не брал титул с момента основания АПЛ, что стало навязчивой идеей. Создается впечатление, что здесь такая же ситуация.

Но несмотря на это, игнорировать другие турниры нельзя. Что такое Лига чемпионов? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу выступать в команде, выигрывающей все, как Барселона времен Гвардиолы", – рассказал нидерландец в интервью L'Equipe.

Напомним, что летом Джорджиньо Вейналдум находился в шаге от переезда в столицу Каталонии, но в последний момент выбрал Париж.

Із африканських нетрів до основи збірної Франції: Жан-П'єр Адамс підкорив метрополію і став заручником "сну" на 40 років