Вейналдум останется в Ливерпуле – Клопп убедил игрока не переходить в Барселону
15:46 - Читати українською
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп провел плодотворный диалог с Джорджинио Вейналдумом.
Хавбек Ливерпуля Джорджинио Вейналдум решил остаться в лагере мерсисайдцев, сообщает Sky Sports.
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Такое решение 29-летний игрок принял после разговора с Юргеном Клоппом, который убеждал Джорджинио не менять команду. По информации СМИ, в услугах нидерландского хавбека была заинтересована Барселона, которую возглавляет его соотечественник Рональд Куман.
В прошлом сезоне АПЛ Вейналдум провел 37 матчей, в которых отметился 4-мя голами.
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