Вейналдум окончательно выбрал ПСЖ вместо Барселоны, – журналист
Сага с трансфером хавбека Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума близка к завершению. Игрок уже сделал выбор.
ПСЖ победил в борьбе за 30-летнего нидерландца, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
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Вейналдум решил стать игроком парижан, которые недавно ворвались в переговоры. Джорджиньо подпишет контракт с ПСЖ до 2024 года. Столичный клуб предложил вдвое большую зарплату по сравнению с Барселоной, которая считалась безоговорочным фаворитом на игрока.
Заметим, Вейналдум выступает за Ливерпуль с 2016-го. Уже 30 июня полузащитник получит статус свободного агента.
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