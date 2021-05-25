Хавбек договорился о контракте с "блаугранас", утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Одноклубник Малиновского может перейти в Барселону

Вейналдум вскоре поставит подпись под 3-летним соглашением с Барсой. Каталонцам нидерландец достанется бесплатно, поскольку станет свободным агентом летом. На Вейналдума также претендовала Бавария. Однако, сам хавбек пожелал выступать на Камп Ноу и не имел никаких договоренностей с мюнхенцами.

В сезоне 2020/21 Джорджиньо Вейналдум провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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