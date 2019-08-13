Вейналдум объяснил, почему Ливерпуль не осуществил ни одного громкого трансфера летом

Нидерландский хавбек поделился мнением относительно вялой трансферной кампании мерсисайдцев.

"Не всегда возможно или необходимо тратить большие деньги каждый день. Тоттенхэм в прошлом году никого не приобрел, но я думаю, что они справились неплохо.

Ловрен не попал в заявку на Суперкубок УЕФА и вскоре может покинуть Ливерпуль

Если сезон получится неудачным, люди скажут: "Да, это потому, что вы никого не подписали". Но если все получится, люди не скажут ни слова. У нас тот же состав и тот же уровень команды, что и в прошлом сезоне, надеюсь, мы сможем справиться.

Помогает то, что команда вместе несколько лет, мы хорошо знаем друг друга. Мы знаем уровень своих партнеров и знаем, насколько все качественные исполнители. Когда игроки приходят в Ливерпуль, мы видим, что нужно время на адаптацию. Очень часто. У меня такое было, у Робертсона, у Фабинью, у Кейта.

Если ты подписываешь игрока, нет гарантии, что он сразу же начнет так играть, как от него ждет команда. Сейчас у нас команда, которая знает и понимает, как мы хотим играть. У нас есть несколько игроков, которые были травмированы в прошлом сезоне и возвращаются, так что так или иначе они наши новички", – сказал Вейналдум в комментарии Liverpool Echo.

Напомним, этим летом Ливерпуль подписал только двух молодых исполнителей на перспективу и запасного голкипера Адриана, который пришел свободным агентом из Вест Хэма.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ