Вейналдум не переживает о подписании нового контракта

Полузащитник Ливерпуля Вейналдум все еще не подписал новый контракт с мерсисайдцами.

У нидерландца осталось чуть больше двух лет по текущему контракту, и в то время как Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Садьйо Мане, Джо Гомес, Энди Робертсон и Трент Александер-Арнольд заключили новые долгосрочные контракты, Вейналдум все еще должен начать переговоры о продолжение.

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"Нет, я еще не разговаривал с клубом. Я подписал контракт на пять лет, и он все еще действителен. Я просто выполняю свою работу. Предложение по новому контракту должно поступить из клуба", – сказал Вейналдум в комментарии Liverpool Echo.

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На счету полузащитника 35 матчей в этом сезоне, в которых он отметился 2-мя забитыми мячами и голевой передачей.