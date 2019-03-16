Вейналдум: Ливерпулю играть с Фулхэмом будет даже сложнее, чем с Баварией

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум поделился ожиданиями от матча 31-го тура английской Премьер-лиги с Фулхэмом.

"Играть с Фулхэмом будет даже сложнее, чем с Баварией. Соперник находится в трудной ситуации, они ведут борьбу за выживание. С такими оппонентами всегда сложно играть. Фулхэм попытается создать нам проблемы", – цитирует Вейналдума RTE.

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Напомним, матч 31-го тура АПЛ Фулхэм – Ливерпуль состоится завтра, 17 марта. В среду, 13 марта, "красные" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов легко обыграли Баварию (3:1). В четвертьфинале турнира подопечные Юргена Клоппа сыграют с Порту.

В данный момент Ливерпуль имеет в своем активе 73 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Манчестер Сити на один балл. Фулхэм расположился на 19-м, предпоследнем месте.

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