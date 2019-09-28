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Вейналдум: Ливерпуль играл слишком медленно в первом тайме

19:21 25 Читати українською
Вейналдум: Ливерпуль играл слишком медленно в первом тайме
Джорджинио Вейналдум / ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Джорджинио Вейналдум прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед (1:0) в матче 7 тура АПЛ.

 
Джорджиньо Вейналдум 71’
71’ Джорджиньо Вейналдум

"Мы не очень хорошо начали матч. В первом тайме мы играли слишком медленно, поэтому они смогли нас сдержать.

Курьезный гол Вейналдума в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:1

Это была не лучшая наша игра, но мы выиграли. Несколько лет назад мы не могли победить в таких матчах.

Эти три очка могут оказаться очень важными. Здорово, что мы продолжаем их набирать", – цитирует Вейналдума ВВС Sport.

Ливерпуль переиграл Шеффилд Юнайтед со счетом 1:0 и пока идет без потерь очков в АПЛ.

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Англия Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум Ливерпуль Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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