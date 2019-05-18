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Вегорст установил уникальное достижение в последнем матче Бундеслиги

18 мая 19:50 87 Читати українською
Вегорст установил уникальное достижение в последнем матче Бундеслиги
Ваут Вегорст / tellerreport

Форвард Вольфсбурга Ваут Вегорст отметился хет-триком в матче против Аугсбурга.

21’ Ваут Вегорст
37’ Ваут Вегорст
42’ Робин Кнохе
55’ Ваут Вегорст
57’ Даниэль Гинчек
60’ Эльвис Реджбецай
85’ Йосип Брекало
89’ Кевин Дансо
 
Юлиан Шибер 82’
21’ Ваут Вегорст
37’ Ваут Вегорст
42’ Робин Кнохе
55’ Ваут Вегорст
57’ Даниэль Гинчек
60’ Эльвис Реджбецай
82’ Юлиан Шибер
85’ Йосип Брекало
89’ Кевин Дансо

Нападающий Вольфсбурга Ваут Вегорст отметился хет-триком в ворота Аугсбурга, который стал вторым для нидерландца в этом сезоне.

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Добавим, что последний раз такое удавалось Графите и Джеко в чемпионском сезоне для "волков" 2008/09, передает Opta.

В текущем сезоне Вегорст провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 7 ассистов.

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Теги
Германия Эдин Джеко Эдин Джеко Ваут Вегорст Ваут Вегорст Вольфсбург - Аугсбург Батиста Графите Батиста Графите Вольфсбург Вольфсбург
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