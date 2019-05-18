Вегорст установил уникальное достижение в последнем матче Бундеслиги

Форвард Вольфсбурга Ваут Вегорст отметился хет-триком в матче против Аугсбурга.

Нападающий Вольфсбурга Ваут Вегорст отметился хет-триком в ворота Аугсбурга, который стал вторым для нидерландца в этом сезоне.

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Добавим, что последний раз такое удавалось Графите и Джеко в чемпионском сезоне для "волков" 2008/09, передает Opta.

В текущем сезоне Вегорст провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 7 ассистов.

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