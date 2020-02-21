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Ведущий легионер Львова продолжит карьеру в Динамо Тбилиси

22:28 29 Читати українською
Ведущий легионер Львова продолжит карьеру в Динамо Тбилиси
Жозе Витор / Сайт Львова

Форвард Львова Жозе Витор продолжит карьеру в чемпионате Грузии.

Динамо Тбилиси на своем официальном сайте объявило о подписании бразильца.

Львов объявил сразу о двух трансферах – "горожане" подписали форварда и хавбека

Витор присоединился ко Львову в январе 2019 года. Легионер сразу пробился в основу галичан, а в сезоне 2019/20 стал одним из лучших бомабрдирив команды. В активе Витора три гола в 18 матчах первой части УПЛ.

Напомним, Львов завершил первую часть чемпионата Украины на десятой строчке, добыв 15 очков в 18 турах.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

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Теги
Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси Трансферы Трансферы чемпионата Украины Жозе Витор Жозе Витор Львов Львов
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